Умер глава Samsung Ли Гон Хи

Умер глава Samsung Ли Гон Хи

На 79-м году жизни скончался председатель концерна Samsung Ли Гон Хи, передает агентство Рёнхап.

Бизнесмен скончался в воскресенье в больнице Samsung в Сеуле.

Ли Гон Хи родился в 1942 году и стал в 1987 году вторым председателем Samsung, сменив на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.

Источник: Элгезит