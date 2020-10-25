Умер глава Samsung Ли Гон Хи
На 79-м году жизни скончался председатель концерна Samsung Ли Гон Хи, передает агентство Рёнхап.
Бизнесмен скончался в воскресенье в больнице Samsung в Сеуле.
Ли Гон Хи родился в 1942 году и стал в 1987 году вторым председателем Samsung, сменив на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.
Источник: Элгезит
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