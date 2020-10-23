Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в получении 3,5 млн долларов от Путина

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в получении 3,5 млн долларов от Путина

Президент США Дональд Трамп заявил во время финальных дебатов, что его конкурент на выборах Джо Байден получил $3,5 млн от России через президента Владимира Путина. Глава государства связал это с «хорошими отношениями» с бывшим мэром Москвы и его супругой. Ранее сенаторы-республиканцы обвинили сына Джо Байдена Хантера в получении $3,5 млн от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил $3,5 млн, твоя семья получила $3,5 млн. Когда-нибудь тебе придется объяснить это»,— сказал господин Трамп. При этом он заявил в ответ на обвинения господина Байдена, что сам никогда не получал деньги от России.

Кандидат от Демократической партии отрицает обвинения в получении иностранного финансирования. «Я ни пенни не взял ни от одного государства»,— сказал господин Байден.

Ранее сенаторы-республиканцы опубликовали доклад о сомнительных сделках сына Джо Байдена Хантера. В нем утверждается, что он получал миллионы долларов от иностранцев, в том числе от Елены Батуриной. Сенаторы также заявили, что сын кандидата в президенты США «платил женщинам российского или восточноевропейского происхождения, которые, вероятно, были связаны с сетями торговли людьми и проституцией».

На дебатах оба кандидата заявили, что Россия хочет их поражения на выборах. Господин Трамп утверждает, что сделал такой вывод на основе данных разведки.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избирать президента, вице-президента, Палату представителей, треть Сената, губернаторов 13 штатов и территорий.

Источник: media-center.kg