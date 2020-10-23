Путин впервые высказался об отравлении Навального

15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального.

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на форуме «Валдай», впервые прокомментировал отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Глава государства по-прежнему не произносил имя политика, назвав его «фигурантом» и «гражданином».

По мнению Путина, если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», – цитирует Путина российский телеканал «Дождь».

Отравление Навального произошло в конце августа в России, сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. Предполагается, что он мог быть отравлен боевым отравляющим веществом «Новичок» российской разработки. Москва любую причастность к покушению категорически отрицает.

Сам Навальный в интервью, которые он дал после того, как выписался из клиники, заявлял, что убежден в причастности к его отравлению лично президента Владимира Путина. Оппозиционер считает, что организовать отравление могли спецслужбы – он говорил о Федеральной службе безопасности или Службе внешней разведки. По мнению политика, его пытались убить или, во всяком случае, сделать инвалидом.

15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены шесть человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, политический представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Под санкции ЕС попал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы «Новичок». Ранее лаборатории трех европейских стран и Организации по запрещению химического оружия нашли в анализах Алексея Навального следы этого боевого отравляющего вещества.

Источник: Азаттык