Обама впервые за время президентской гонки в США выступил на митинге в поддержку Байдена

Как отмечает ТАСС, большинство жителей Пенсильвании проголосовали за Обаму на президентских выборах в 2008 и 2012 годах.

Бывший американский лидер Барак Обама впервые за время текущей предвыборной гонки в стране лично выступил на митинге в поддержку Джозефа Байдена, который является кандидатом в президенты США от демократов. Мероприятие прошло в Филадельфии (штат Пенсильвания), трансляцию вели центральные телеканалы.

«Я люблю приезжать в Пенсильванию. Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис», - сказал Обама, который был 44-м президентом США и сохраняет значительную популярность среди сограждан. Байден занимал пост вице-президента в администрации Обамы.

Как отмечает ТАСС, большинство жителей Пенсильвании проголосовали за Обаму на президентских выборах в 2008 и 2012 годах. В 2016 году они поддержали кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который является сейчас президентом.

Пенсильвания входит в число штатов, исход голосования в которых наиболее важен с точки зрения результатов предстоящих в ноябре выборов главы государства.

По мнению Обамы, Трамп «не проявил интереса» к добросовестному исполнению обязанностей президента и относится к должности, как к «реалити-шоу, с помощью которого может привлечь внимание». По вине республиканца, как полагает экс-президент, «репутация США в мире была растоптана», в стране не приняли эффективные меры в свете пандемии нового коронавируса.

Экс-президент прокомментировал утверждения газеты The New York Times о том, что у одной из фирм Трампа есть банковский счет в Китае. «Мы знаем, что он продолжает вести дела с Китаем, потому что у него есть секретный китайский банковский счет. Как такое возможно?» - сказал Обама. «Не слишком хорошо, чтобы у президента были большие долги в других странах», - добавил он, говоря о Трампе.

Обама также заострил внимание на утверждениях The New York Times относительно того, что Трамп в 2016 и 2017 годах выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс. По словам Обамы, будучи подростком и работая в магазине мороженого, он, возможно, «выплатил больше налогов», чем Трамп.

Говоря о заражении действующего американского лидера новым коронавирусом, Обама отметил: «Трамп не сможет защитить всех нас. Он даже не смог принять простейшие меры, чтобы защитить себя».

Обама официально заявил о поддержке Байдена в апреле. Тогда он опубликовал в Twitter соответствующее видеообращение. Позже он делал это не раз. За время текущей гонки Обама прежде лично не выступал на публичных мероприятиях в поддержку Байдена.

На предыдущих выборах в 2016 году Обама вел масштабную агитацию в пользу кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Однако успехом эти усилия так и не увенчались.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Источник: Кабар