Conflict Intelligence Team: в Нагорном Карабахе воюют сирийские наемники

Ранее в соцсетях появилось несколько видеозаписей, которые могли быть опубликованы самими предполагаемыми наемниками.
Наёмники из Сирии участвуют в боях в самопровозглашенном Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, хотя официально Баку отрицает их участие в конфликте. Об этом говорится в опубликованном 21 октября расследовании группы Conflict Intelligence Team (CIT). Его цитирует сайт «Кавказ.Реалии» (проект Северо-Кавказской редакции Азаттыка).
Ранее в соцсетях появилось несколько видеозаписей, которые могли быть опубликованы самими предполагаемыми наемниками. На кадрах слышна арабская речь, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана и в бронежилеты, которые используют сухопутные войска этой страны.
Как утверждают эксперты CIT, пользователям социальных сетей удалось установить, что эти видеоролики действительно были сняты на территории, подконтрольной властям Азербайджана. В частности, сирийские наемники присутствуют на южном участке фронта, где в последние дни шли тяжелые бои за населенный пункт Гадрут.
Ранее о возможном участии сирийские наемников в конфликте в Карабахе сообщали многие мировые СМИ. Так, по данным газеты Washington Post, в Нагорном Карабахе погибли не менее 50 наемников из Сирии, участвовавшие в боях против армянских сил на стороне Азербайджана.
Турция и Азербайджан категорически отрицают участие наемников из Сирии в боевых действиях против армянских сил. Об их участии в боях, однако, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции накануне «выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона».
Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
Источник: Азаттык
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