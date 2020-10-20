В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончался 51 человек.
В Москве за сутки скончались 49 пациентов с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, общее число умерших от COVID-19 увеличилось с 6 009 до 6 058, сообщает агентство Интерфакс.
«Этот показатель сравним с июньской ситуацией со смертностью», - отметил собеседник агентства.
Сутками ранее от COVID-19 в городе скончался 51 человек.
По данным на утро понедельника, в российской столице выявлено 367,6 тыс. случаев COVID-19, 275,6 тыс. человек выздоровели. В Москве 19 октября зарегистрировано 5 376 новых заболевших за сутки. Это максимальное значение с 12 мая.
С понедельника в Москве начали действовать новые правила посещения ночных заведений. Теперь попасть в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 00:00 до 06:00, можно только при условии регистрации номеров телефонов. Для этого нужно либо отсканировать QR-код, либо отправить сообщение на номер 7377.
Заведениям за отсутствие системы регистрации грозят штрафы до 500 тысяч рублей, посетителей обещают не штрафовать.
Источник: Кабар
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