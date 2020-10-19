В Беларуси десятки тысяч человек вышли на протестные шествия в воскресенье

В Беларуси десятки тысяч человек вышли на протестные шествия в воскресенье

В воскресенье десятки тысяч человек приняли участие в шествиях в Минске и других городах Беларуси на фоне недавнего заявления МВД о готовности использовать огнестрельное оружие для разгона участников протестов против правления Александра Лукашенко. В Минск были стянуты военные грузовики и водометы, которые по большей части оставались не задействованы. По данным правозащитной группы «Весна», в Минске были задержаны не менее 200 человек. Еще несколько десятков были задержаны в других городах.

Ранее на прошлой неделе первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич пригрозил применением боевого оружия протестов, которые власти назвали незаконными. Заявление заместителя главы МВД стало первым случаем, когда власти открыто заявили о возможности применения огнестрельного оружия против участников оппозиционных протестов.

Протесты в Беларуси против правления Лукашенко, пришедшего к власти в 1994 году, не прекращаются с тех пор, как он был объявлен победителем президентских выборов 9 августа на фоне заявлений о масштабной подтасовке результатов голосования. Лидер оппозиции Светлана Тихановская и ее сторонники усилили давление, объявив так называемый Народный ультиматум с требованием Лукашенко уйти – со сроком выполнения требований до 25 октября.

Источник: Азаттык