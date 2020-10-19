В мире COVID заражены почти 40 млн человек. Скончались более 1,1 млн

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 39 миллионов человек.
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, на 19 октября 11:20 зарегистрировано 39 миллионов 959 тысяч 432 подтвержденных случая заражения COVID-19.
Самое большое число заразившихся зафиксировано в США – 8 154 595 человек, на втором месте Индия – 7 550 273, далее Бразилия – 5 224 362, Россия – 1 390 824.
Жертвами коронавируса в мире стали 1 млн 113 тысяч 239 человек.
Источник: Элгезит
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