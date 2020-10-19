Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией 13 сел в Карабахе

Алиев также обвинил Армению в нарушении временного гуманитарного перемирия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в понедельник о взятии под контроль азербайджанской армией 13 сел в Джебраильском районе в Карабахе.

"Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Алиев также обвинил Армению в нарушении временного гуманитарного перемирия.

"Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 [по местному времени, 23:02 17 октября мск] 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. В результате этих действий есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия, дав противнику достойный ответ, освободила от оккупации несколько населенных пунктов", - написал он.

Источник: tass.ru