Тихановская находится в розыске «из-за призывов к захвату власти»

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы причинить вред национальной безопасности.
Об этом говорится в заявлении белорусского Следственного комитета. Ранее о том, что Тихановскую разыскивают из-за призывов к захвату власти и свержению конституционного строя, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В начале октября о розыске бывшего кандидата в президенты сообщало МВД России.
После президентских выборов 9 августа Тихановская, опасаясь преследований, уехала в Литву. Как представитель оппозиции она встретилась с рядом европейских лидеров с призывом поддержать протестующих.
В интервью Белорусской редакции Азаттыка Тихановская выразила сожаление, что многим белорусским активистам и представителям оппозиции пришлось покинуть страну из-за насилия со стороны властей. Отвечая на вопрос о контактах с российской демократической оппозицией, Тихановская сказала, что белорусские оппозиционеры ни с кем не связывались напрямую. «Они всё равно нас поддерживают», – подчеркнула экс-кандидат в президенты.
С 9 августа в Минске и других белорусских городах не прекращаются массовые акции протестов, собирающие сотни тысяч людей. Не менее четырех человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести. Точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счет идет на тысячи.
ЕС и США не признали выборы в Беларуси законными и состоявшимися. Россия их признала.
Источник: Азаттык
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