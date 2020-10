Трамп и Байден встретились с избирателями вместо дебатов

Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одновременно провели встречу с избирателями в прямом эфире двух разных американских телеканалов.

Байден встречался с избирателями в Филадельфии, которая транслировалась в эфире телеканала ABC. В это же самое время телеканал NBC транслировал встречу президента Дональда Трампа с избирателями в Майами.

At dueling town halls, President Trump declined to disavow QAnon and was skeptical of masks, while Joe Biden promised a stance on expanding the Supreme Court. https://t.co/HJv3GGcwSm

— The New York Times (@nytimes) October 16, 2020

Данный формат стал заменой вторых дебатов, которые первоначально были запланированы на четверг. Однако Трамп, недавно переболевший COVID-19, отказался от участия в мероприятии после того, как две недели назад организаторы предложили сделать дебаты виртуальными.

Трамп выступал на открытой сцене в Майами. Заданные ему вопросы касались его заражения коронавирусом, налоговых выплат, планов в области здравоохранения и медицинского страхования, грядущего назначения судьи Верховного суда.

Трамп пообещал, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах 3 ноября, однако отметил, что «в идеале» всё же настроен на победу.

Встреча кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с избирателями проходила в помещении Национального конституционного центра в Филадельфии. Байден выступил с критикой действий президента Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.

Байден не исключил, что если выдвинутая Трампом Эми Кони Барретт будет утверждена судьей до выборов 3 ноября, он в случае победы может назначить больше судей Верховного суда США с тем, чтобы поменять идеологический баланс в высшем американском судебном органе.

Бывший вице-президент возложил на Трампа ответственность за провалы во внешней политике. Иран сейчас ближе к созданию ядерного оружия, «чем когда-либо, у Северной Кореи сейчас больше бомб и ракет, наши союзники по НАТО сейчас открыто говорят, что они не могут нам доверять, на Дальнем Востоке и на западе Тихого океана мы тоже в изоляции», сказал Джо Байден.

Финальные дебаты кандидатов а президенты США запланированы на 22 октября. Они должны состояться в Нэшвилле, штат Теннесси.

Соцопросы, проведенные Reuters / Ipsos, показывают, что Байден опережает Трампа в целом по стране, хотя его преимущество в колеблющихся штатах менее выражено, передает «Голос Америки».

Источник: Азаттык