Число больных коронавирусом в мире выросло до 38,4 млн

Число больных коронавирусом в мире выросло до 38 млн 442 тыс. 524 человек.

Об этом сообщают в научном центре Джона Хопкинса.

Уточняется, что больше всего зараженных в США – 7,9 млн человек, в Индии – 7,2 млн, в Бразилии – 5,1 млн, в России – 1,3 млн, в Аргентине – 931, 9 тыс., в Колумбии – 930 тыс., в Испании – 908 тыс.

В Казахстане число больных COVID-19 достигло 109 тыс. 94, в Узбекистане – 61 тыс. 950.

Всего от коронавируса в мире умерли 1 млн 91 тыс. 464 человека. Из них в США – 216 тыс. 872, в Бразилии – 151 тыс. 747, в Индии – 110 тыс. 586.

Источник: Кабар