ВОЗ предупредила о резком росте смертности от коронавируса во всем мире

По ее словам, рост смертности будет замечен через несколько недель.
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила о резком росте смертности от коронавируса во всем мире. Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, рост смертности будет замечен через несколько недель.
Специалист отметила, что рост смертности всегда на несколько недель отстает от роста заболеваемости. Сейчас он находится на уровне порядка 5 тыс. человек в день.
По данным университета Джонса Хопкинса, на 15 октября в мире зарегистрировано 38, 4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались почти 1,1 млн человек.
Источник: media-center.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!