Китай готовится к войне?

Отмечается, что китайский лидер не уточнил, к войне с кем должна готовиться армия.

Глава КНР Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Отмечается, что китайский лидер не уточнил, к войне с кем должна готовиться армия.

- Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты, - сказал он в ходе инспекции корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу.

Источник: vb.kg