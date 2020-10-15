Китай готовится к войне?

Отмечается, что китайский лидер не уточнил, к войне с кем должна готовиться армия.
Глава КНР Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Отмечается, что китайский лидер не уточнил, к войне с кем должна готовиться армия.
- Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты, - сказал он в ходе инспекции корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу.
Источник: vb.kg
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