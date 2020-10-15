Аркадий Дубнов: Кремль пытается остановить сползание Киргизии в хаос и под власть криминала

Реально же криминал давно уже рулит Киргизией
Известный российский политолог Аркадий Дубнов на своей страничке Facebook прокомментировал новость о том, что Кремль приостановил финансовую помощь Кыргызстану. По мнению Дубнова, таким образом «Москва пытается погасить киргизскую смуту».
«У Кремля остаётся единственный, если можно так выразиться, конвенциональный способ остановить сползание Киргизии в пучину хаоса и под власть организованного криминала и она его применяет — приостановку финансовой помощи» — пишет российский политолог.
По его мнению, сегодняшние события в Бишкеке, где назначенный утром парламентом на пост премьера только неделю назад выпущенный «революционной» толпой из заключения экс-депутат Садыр Жапаров, уже вечером потребовал от президента страны Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку, дали все основания говорить, что за спиной свежеиспеченного премьера стоят киргизские ОПГ, демонстративно шантажирующие слабую власть.
«Забавно, что сам Жапаров называет их «третьей силой»… Реально же криминал давно уже рулит Киргизией», — заключил Дубнов.
Источник: Элгезит
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