Россия приостановила финансовую помощь Кыргызстану

Минфин не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.
Москва не будет оказывать Бишкеку финансовую поддержку до того, как в Кыргызстане не стабилизируется политическая ситуация, сообщили источники РБК. Последний раз о публичной финансовой помощи Киргизии сообщалось в прошлом году.
Россия приостанавливает предоставление любой финансовой поддержки Киргизской Республике до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти, сообщил РБК источник в Минфине и подтвердил федеральный чиновник.
«Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской Республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — пояснил один из них.
Минфин не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.
Последний раз о публичной финансовой помощи Киргизии сообщалось в 2019 году: тогда Россия безвозмездно выделила $30 млн. С 2005 года Россия также списала Киргизии долги на сумму более $700 млн (в феврале 2018 года долг был списан целиком). С 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более $250 млн.
Россия также является главным пайщиком Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который в августе 2020 года решил выделить Киргизии кредит на $100 млн. Пока не ясно, приостановлена ли помощь по каналу ЕФСР, но Москва контролирует 88% уставного капитала фонда.
Источник: Элгезит
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