Трамп впервые вышел в народ после заражения коронавирусом

Я прошел через это. Теперь, как они говорят, у меня есть иммунитет», - объяснил президент США.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп, неделю назад госпитализированный с коронавирусом, заявил, что полностью выздоровел и готов продолжать борьбу за переизбрание.

Как сообщает ВВС, вечером в понедельник Трамп выступил на митинге своих сторонников во Флориде. На борт президентского самолета Air Force One он поднялся без маски и спустился по трапу тоже без нее.

«Я прошел через это. Теперь, как они говорят, у меня есть иммунитет», - объяснил президент США.

С собой глава Белого дома привез пачки запечатанных в целлофан красных масок с надписью «Трамп», которые бросил в толпу.

Трамп еще раз пообещал, что в случае его переизбрания каждый американец получит доступ к точно таким же препаратам для лечения коронавируса, которыми пользовался он сам.

«Я чувствую себя настолько сильным, что готов пойти... и расцеловать всех присутствующих. Я расцелую парней и прекрасных женщин, я просто подарю вам большой жирный поцелуй», - заявил он.

Пока, согласно опросам общественного мнения, в президентской гонке лидирует демократ Джо Байден, опережая действующего президента США больше чем на 10 пунктов.

Источник: centralasia.media