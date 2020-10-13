Трамп впервые вышел в народ после заражения коронавирусом

Я прошел через это. Теперь, как они говорят, у меня есть иммунитет», - объяснил президент США.
В минувшие выходные президент США Дональд Трамп, неделю назад госпитализированный с коронавирусом, заявил, что полностью выздоровел и готов продолжать борьбу за переизбрание.
Как сообщает ВВС, вечером в понедельник Трамп выступил на митинге своих сторонников во Флориде. На борт президентского самолета Air Force One он поднялся без маски и спустился по трапу тоже без нее.
«Я прошел через это. Теперь, как они говорят, у меня есть иммунитет», - объяснил президент США.
С собой глава Белого дома привез пачки запечатанных в целлофан красных масок с надписью «Трамп», которые бросил в толпу.
Трамп еще раз пообещал, что в случае его переизбрания каждый американец получит доступ к точно таким же препаратам для лечения коронавируса, которыми пользовался он сам.
«Я чувствую себя настолько сильным, что готов пойти... и расцеловать всех присутствующих. Я расцелую парней и прекрасных женщин, я просто подарю вам большой жирный поцелуй», - заявил он.
Пока, согласно опросам общественного мнения, в президентской гонке лидирует демократ Джо Байден, опережая действующего президента США больше чем на 10 пунктов.
Источник: centralasia.media
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