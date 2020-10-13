Заместитель премьер-министра Узбекистана Шухрат Ганиев заразился коронавирусом

Состояние здоровья вице-премьера оценивается, как стабильное.

Избранный на днях заместитель премьер-министра Узбекистана и бывший глава Ферганской области Шухрат Ганиев заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Jahon.

По данным издания, Ганиев госпитализирован. Заместитель премьер-министра проходит лечение в больнице №16 в Ташкенте.

Состояние здоровья вице-премьера оценивается, как стабильное. Болезнь проходит в легкой форме, отмечает издание.

Источник: centralasia.media