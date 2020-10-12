Эмомали Рахмон победил на президентских выборах Таджикистана

Отмечается, что итоговая явка составила 85,39%.

На президентских выборах Таджикистана победу одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон, за него проголосовали 3 млн 837 тысяч избирателей (90,92% голосов). Об этом сегодня сообщили в Центральной комиссии по выборам и референдумам республики, передает centralasia.media.

Отмечается, что итоговая явка составила 85,39%.

Президентские выборы в Таджикистане состоялись 11 октября. На пост главы государства претендовали пять кандидатов: Рустам Латифзода (Аграрная партия), Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия), действующий президент Эмомали Рахмон (Федерация независимых профсоюзов, Союз молодежи и Народная Демократическая партия Таджикистана), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия).

Эмомали Рахмон — третий президент Таджикистана, занимает этот пост с 16 ноября 1994 года.

Источник: Элгезит