Двух арестованных выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Утверждается, что им изменили меру пресечения на домашний арест.
Белорусское государственное телевидение вечером в воскресенье сообщило, что из СИЗО КГБ Беларуси были выпущены двое участников прошедшей в субботу встречи арестованных представителей оппозиции с Александром Лукашенко.
Это бизнесмен, член инициативной группы кандидата в президенты Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор минского офиса компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.
Утверждается, что им изменили меру пресечения на домашний арест.
В телесюжете показали Воскресенского, который говорит, что по итогам встречи с Лукашенко ему «поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц», которые, как сказано в телесюжете, «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе». Рабцевич, как утверждается, намерен «продолжать заниматься бизнесом».
То, что Воскресенский и Рабцевич вышли на свободу, подтвердили их родные и люди из их окружения.
Лукашенко в субботу в СИЗО КГБ встретился с группой арестованных оппозиционеров. О чем точно они говорили – пока не известно. Среди тем называются возможные изменения конституции, о которых в последнее время говорит Лукашенко. Во встрече участвовали 12 человек, в том числе бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, арестованный еще до выборов 9 августа. Среди других участников встречи были члены президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак и Лидия Власова, а также политтехнолог Виталий Шкляров.
В воскресенье в Минске состоялась очередная массовая акция протеста против правления Лукашенко. Милиция и ОМОН в этот раз действовали против демонстрантов жестче обычного, были применены водометы и дубинки, есть пострадавшие, задержаны более 200 человек.
Источник: Азаттык
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