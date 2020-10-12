(Видео) Милиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов в Минске. 

По данным ГУВД Минска, задержаны несколько человек, которых доставили в отделения для разбирательства.
В Минске проходят очередные воскресные акции протеста против результатов голосования на президентских выборах в Беларуси. Как сообщает РИА Новости, силовики применили для разгона участников акции светошумовые гранаты, водометы.
На улицах Минска ОМОН выставил оцепление, машины с ограждением «Рубеж», водомет, выстроили силовиков со щитами.
По данным ГУВД Минска, задержаны несколько человек, которых доставили в отделения для разбирательства.
Источник: centralasia.media
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