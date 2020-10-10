Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе
Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.
Стороны по итогам согласовали трехсторонний документ. Участники переговоров договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших. Отмечается, что конкретные параметры режима перемирия будут согласованы дополнительно.
Кроме того, стороны приступят к субстантивным переговорам для скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Ереван и Баку также подтвердили неизменность формата переговоров.
Источник: Элгезит
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