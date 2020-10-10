За сутки в Узбекистане коронавирус выявлен у 328 человек

Также за сутки от коронавируса вылечились 354 пациента, скончались 2 человека.
В Узбекистане за сутки зарегистрировано 328 случаев заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения.
Также за сутки от коронавируса вылечились 354 пациента, скончались 2 человека.
Из 2622 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 328 находятся в тяжелом состоянии, а состояние 117 человек оценивается как критическое.
Всего общее количество зараженных в Узбекистане достигло 60 450 человек, из них выздоровели 57 330 пациентов.
Источник: centralasia.media
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