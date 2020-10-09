Трамп раскритиковал планы Байдена по климату

Трамп объявил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в июне 2017 года.

Воплощение в жизнь предвыборной программы в области экологии кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена чревата превращением США в страну девятого мира. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Этот план придумали не очень умные и не очень опытные люди», - заметил Трамп, комментируя упомянутую выше часть предвыборной программы своего главного соперника на выборах в ноябре. «Реально это обойдется в $100 трлн. Это больше денег, чем наша страна способна заработать в течение 100 лет при самом благоприятном сценарии», - продолжал он.

«Наша страна превратится в государство не третьего, а девятого мира», - полагает Трамп. Он экстраполировал планы Байдена на штат Калифорния, где, несмотря на самые развитые технологии Кремниевой долины, происходят веерные нарушения электроснабжения из-за крупнейших природных пожаров, засухи и ограниченных водных ресурсов. Республиканец рекомендовал губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому (демократ) усовершенствовать подход к охране лесных и земельных угодий.

Как передаёт ТАСС, кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис во время теледебатов в среду с республиканцем Майклом Пенсом назвала глобальное изменение климата на Земле экзистенциальной угрозой человечеству. Харрис напомнила о том, что претворение в жизнь предвыборных обещаний Байдена может привести к созданию на 7 млн. рабочих мест больше, чем было создано при администрации президента-республиканца Дональда Трампа. Байден в случае победы на выборах обещал вернуть США в число стран - участниц Парижского соглашения по климату, стимулировать развитие альтернативных источников энергии и перевести автопарки федеральных ведомств на электромобили.

Трамп объявил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в июне 2017 года. Этот договор, заключенный в 2015 году, предусматривает меры по снижению парниковых выбросов, призванные удержать прирост глобальной средней температуры на уровне менее двух градусов Цельсия сверх доиндустриальной отметки.

Источник: Кабар