Во сколько обошлось лечение Трампа от коронавируса?

Как пишет New York Times,Трамп прилетел в госпиталь, где провел три дня, и покинул его на вертолете.

Лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса обошлось в более чем 100 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

Как пишет New York Times,Трамп прилетел в госпиталь, где провел три дня, и покинул его на вертолете.

«Он прошел большое число тестов на коронавирус, получил кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами. Для того, кто не является президентом, это бы стоило более 100 тысяч долларов в американской системе здравоохранения», - сообщает издание.

Отмечается, что поездка на вертолет в госпиталь и обратно могла стоить 40 тысяч долларов.

Источник: centralasia.media