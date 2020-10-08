Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России

На президентских выборах в Беларуси, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, сообщается на сайте базы данных министерства внутренних дел этой страны.

В документе говорится, что Тихановская разыскивается по статье уголовного кодекса. При этом статья, по которой ее объявили в розыск, не указана.

На президентских выборах в Беларуси, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Избирательный штаб Тихановской не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК.

Второй месяц в стране продолжаются протесты, на которых люди требуют провести честные выборы и остановить насилие над протестующими. 23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации. Признать легитимным президентом Лукашенко отказались Словакия, Литва, Латвия, Эстония, США, Норвегия, Швеция, Украина и Германия. 27 сентября белорусы в ответ на тайную инаугурацию провели «народную инаугурацию» Тихановской, которая, по мнению протестующих, набрала большинство голосов на прошедших выборах. Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: Азаттык