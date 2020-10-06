Трамп выписался из больницы после трехдневной госпитализации

Трамп провожали восторженными криками около двух сотен его сторонников.

Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь, где он на протяжении трех дней лечился от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Вертолет Трампа взлетел с лужайки возле военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона и направился на юг - к Белому дому, передает корреспондент агентства.

Трамп провожали восторженными криками около двух сотен его сторонников.

По словам его врачей, высокой температуры у президента нет уже больше 72 часов.

Источник: centralasia.media