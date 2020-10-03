Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.
Глава КНДР Ким Чен Ын направил послание заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании, в котором пожелал главе Белого дома скорейшего выздоровления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Я получил неожиданную новость о том, что вы (Дональд Трамп — RT) и ваша супруга (Мелания — RT) получили положительные результаты теста на коронавирус. Я направляю письмо с выражением сочувствия вам и вашей семье. Желаю от всего сердца вам и вашей супруге скорейшего и полного выздоровления» — говорится в послании.
2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.
Источник: centralasia.media
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