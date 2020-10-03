Российские ученые разработали прибор, улавливающий коронавирус в воздухе

Прибор начнут размещать в метро и аэропортах уже в октябре, для установки одобрено около сотни точек.

Центр Гамалеи разработал прибор, способный распознавать в воздухе до 86 патогенов, в том числе коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук, пишет РИА Новости.

«Это устройство, которое позволяет определить в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов совершенно разной природы — вирусов, бактерий токсинов», — рассказал он.

Отмечается, что прибор, который создавали с 2015 года, может работать автоматически, без прямого участия человека, в постоянном режиме 24/7. Его результаты сопоставимы с исследованиями в биологической лаборатории — однако непосредственно на месте, без участия человека.

«Поскольку сейчас возникла острая необходимость в средствах диагностики и быстрого обнаружения таких опасных инфекционных заболеваний, как SARS-CoV-2, соответственно, этот прибор у нас в ближайшее время завершает государственные испытания и готовится к массовому серийному производству», — заявил завлабораторией.

Прибор начнут размещать в метро и аэропортах уже в октябре, для установки одобрено около сотни точек. Сейчас завершаются опытно-конструкторские работы, а в конце года планируется выпустить часть устройств.

Источник: Элгезит