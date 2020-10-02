Умер начальник канцелярии Путина 

Умер начальник канцелярии президента России Владимира Путина Александр Голублев.
Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин выразил соболезнования сыновьям Голублева.
“Уважаемые Олег Александрович и Артём Александрович,
примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной вашего отца – Александра Михайловича Голублева.
Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком. Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на самых ответственных направлениях государственной службы.
Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег”, – отметил президент.
Источник: reporter.kg
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