Трамп, Путин и Макрон призвали остановить бои в Карабахе

Президенты США, России и Франции выпустили совместное заявление о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Там пятый день продолжаются бои между азербайджанской армией с одной стороны и вооружёнными формированиями Карабаха и армией Армении – с другой. Лидеры трёх стран призвали немедленно остановить боевые действия и начать переговоры между Ереваном и Баку, передаёт Agence France-Presse со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Текст заявления Дональда Трампа, Владимира Путина и Эммануэля Макрона выложен также на сайте Кремля. В нём говорится, что президенты скорбят о погибших в зоне конфликта. Президентов Азербайджана и Армении стороны призвали к началу переговоров при посредничестве ОБСЕ без выдвижения предварительных условий.
Вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился в Карабахе 27 сентября. Азербайджанская армия начала наступление на позиции непризнанной республики, назвав это контрнаступлением после атаки Армении.
В ходе боёв за несколько дней погибли, по разным данным, десятки или сотни человек. Стороны заявляют о потерях среди мирного населения и обвиняют друг друга в использовании тяжёлых видов вооружения и наёмников.
Острая стадия конфликта в Нагорном Карабахе продолжается с 80-х годов ХХ века. Армянское население азербайджанского региона требует отделения. В 1992–1994 годах стороны вели масштабные боевые действия. В ходе боёв Азербайджан потерял контроль над территорией Карабаха и прилегающих областей, регион покинули почти все азербайджанцы и десятки тысяч беженцев всех проживавших там национальностей.
Источник: Азаттык
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