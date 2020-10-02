Трамп и его жена заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него коронавирус.
«Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!» - написал Трамп в Twitter.
В свою очередь врач президента рассказал, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.
Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс.
Накануне вечером американский лидер давал интервью телеканалу Fox News по телефону и не выказывал никаких признаков недомогания.
Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 277 759 случаев инфицирования. Всего в мире заразились более 34 миллион человек, свыше миллиона из них скончались.
Источник: РИА Новости
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