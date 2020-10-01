Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР

Но я думаю, мир был бы лучше

Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью британскому изданию The Times.

“Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен, — история не знает сослагательного наклонения. Но я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее”, — говорится в полной версии интервью Горбачева для Times, предоставленной РИА Новости пресс-службой Горбачев-фонда.

Он подчеркнул, что распад Советского Союза не был “конечным результатом” перестройки. “Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели”, — добавил бывший советский лидер.

Источник: РИА Новости