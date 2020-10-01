Асахи (Япония): Белоруссия хотела уйти от российской зависимости, но вышло все совсем наоборот

Белорусская АЭС — детище Лукашенко, с помощью которого он рассчитывал уменьшить зависимость от России.

Но в итоге Белоруссия оказалась не только в энергетической, но и в финансовой зависимости от нее – другие страны не проявили никакого интереса к строительству станции.

Тайная инаугурация Лукашенко

В последнее время в этой колонке я пишу исключительно о Белоруссии. 23 сентября там была проведена инаугурация Лукашенко, который считает себя победителем на президентских выборах. Это была весьма странная церемония — о ней не сообщалось заранее, и на ней присутствовало всего несколько сотен человек.

Несмотря на это, большинство белорусов эту инаугурацию, естественно, не признало. Более того, США, Канада, Великобритания и ЕС (включая Германию, Прибалтику и Польшу) вообще не считают Лукашенко президентом и собираются ввести против него санкции. Лично я уверен, что правительство Японии также должно выровнять шаг с демократическим лагерем и занять твердую позицию.

В этой статье я хочу проанализировать проблему атомной электростанции, которая поможет понять текущую ситуацию в Белоруссии. В 1986 году эта страна пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. В Белоруссии никогда не было атомных электростанций, однако сильное желание президента Лукашенко привело к строительству первой белорусской АЭС.

Более того, возведение объекта уже завершилось. Такое ощущение, что запуск АЭС приурочен к празднованию нового срока Лукашенко.

Долгожданная энергетическая безопасность

Желание Лукашенко построить АЭС понять можно. Среди новых независимых стран из бывшего советского лагеря Белоруссия — страна с самым низким уровнем самообеспечения энергетикой. На самом деле, на юго-востоке страны есть немного нефти, но она вся экспортируется в Германию ради получения твердой валюты.

Поэтому практически все энергоносители, используемые в Белоруссии, поставляются из России. Что касается нефти, то РБ иногда делала точечные закупки в других странах, чтобы диверсифицировать поставщиков, однако это оказалось невыгодно в экономическом плане, поэтому в конечном итоге произошел возврат к российскому импорту. Аналогичная ситуация с углем — немного привозится из Казахстана, но все остальное — из России.

Теперь рассмотрим электроэнергию и сравним структуры ее выработки в России, Украине и Белоруссии. Как видно в таблице ниже (приведена в оригинале статьи, прим. ред.), российская система в целом отличается сбалансированностью, а на Украине большая часть приходится на атомную энергетику. В сравнении с ними Белоруссия практически на 100% зависит от тепловых электростанций.

АЭС никогда в Белоруссии не было, а поскольку вся территория страны сравнительно плоская (высота самой большой горы составляет всего 345 метров), она не подходит для строительства гидроэлектростанций. Поэтому Белоруссия полагается на тепловую энергетику, а 98 — 99% ТЭЦ работают на природном газе, который импортируется из России.

Являясь союзником России, Белоруссия обычно получала российский газ на выгодных условиях. Тем не менее периодически возникали конфликты вокруг газовых цен. Если бы конфликт обострился настолько, что Россия приостановила бы поставки газа, Белоруссия оказалась бы в кризисной ситуации.

В странах бывшего СССР вместе с электричеством в дома подается также горячая вода и тепло, поэтому, если бы это произошло зимой, многие бы умерли от холода.

В этом смысле атомные электростанции в углеводородном сырье не нуждаются. И если не брать в расчет необходимость импорта ядерного топлива, то АЭС являются средством, которое может повысить уровень самообеспечения энергетикой.

Совершенно естественно, что администрация Лукашенко решила обсудить внедрение атомной энергетики как одно из средств ухода от чрезмерной российской зависимости.

Но белорусы хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС — крупнейшей атомной катастрофы, произошедшей в 1986 году. Несмотря на то, что сама электростанция располагалась на Украине, из-за направления ветра более 70% радиоактивных веществ выпало в Белоруссии. Поэтому Белоруссии, которая пострадала от радиации больше любой другой страны, было непросто выбрать путь атомной энергетики.

Несмотря на это, в 2008 году Лукашенко принял решение о строительстве первой АЭС. Он отдал приоритет энергетической безопасности, а не чувствам народа, который хотел держаться от радиации подальше.

Энергетическая безопасность в данном случае является синонимом снижения зависимости от России. В статье «Причина, по которой Украина, пострадавшая от Чернобыля, продолжает пользоваться АЭС» я проанализировал пример Украины. Белоруссия, так же, как и Украина, хотела взять курс на снижение зависимости от России за счет атомной энергетики.

Институт социологии НАН Беларуси периодически проводит исследование отношения белорусов к строительству АЭС. В соответствии с результатами опроса, проведенного в период с апреля по май 2019 года, за строительство проголосовало 59,8%; против — 26,8%.

Тем не менее лично я не верю результатам исследований белорусских государственных органов.

Поэтому я хотел бы обратить внимание на социологический опрос, который в 2017 году провел частный аналитический центр Strategy Studio. В таблице ниже (указана в оригинале статьи, прим. ред.) приведены результаты его исследований. Если объединить ответы «опасно, поэтому против» и «против, потому что это невыгодно», то получается, что против АЭС высказалось 48,6%. Это намного больше показателя «за», который составил 26,9%.

Иронично, но в конечном итоге Белоруссия оказалась в зависимости от России

Впервые президент Лукашенко рассказал о проекте строительства АЭС в 2006 году. В январе 2008 года было принято официальное решение. Тем не менее для Белоруссии стало полной неожиданностью то, что участием в этом проекте заинтересовалась только российская государственная компания «Росатом» (точнее, ее дочернее предприятие «Атомстройэкспорт», которое занимается строительством АЭС за рубежом), хотя предложение было разослано по всему миру.

Идея АЭС заключалась в уходе от российской зависимости, однако получилось наоборот.

На первоначальном этапе переговоры между странами столкнулись с определенными трудностями, но в конечном итоге АЭС было решено строить в Островце Гродненской области. Стороны договорились о создании двух реакторов общей мощностью 2400 мегаватт (российский водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1200). В марте 2011 года Россия и Белоруссия подписали соответствующее соглашение.

Кстати, реактор ВВЭР-1200 уже эксплуатируется на Нововоронежской АЭС и Ленинградской АЭС. В нем внедрена новейшая система обеспечения безопасности с учетом аварии на АЭС «Фукусима-1».

Расходы на строительство составили девять миллиардов долларов. Россия предоставила Белоруссии кредит, ограниченный условиями. То есть помощь со стороны восточного соседа была не только технологической, но и финансовой.

Строительство белорусской АЭС в целом завершено. Естественно, администрация Лукашенко подчеркивает плюсы от использования АЭС.

Когда будут запущены реакторы общей мощностью 2400 мегаватт, они покроют 30% спроса Белоруссии на электроэнергию. В год можно будет сэкономить 4,5 миллиарда кубометров природного газа. Выброс парниковых газов снизиться на 10%. Кроме того, будет создано 2500 новых рабочих мест.

Проблема в том, что изначально Белоруссия собиралась экспортировать избыточную электроэнергию в соседние страны и на заработанные деньги окупить строительство. От белорусской АЭС до границы с Литвой всего 30 километров, и Литва была против строительства.

Между тем Украина, на которую Белоруссия рассчитывала в качестве основного покупателя белорусской электроэнергии, заняла проевропейскую позицию и уже объявила, что, как и Литва, импортировать электричество не будет.

А сейчас разразилась шумиха вокруг выборов белорусского президента. Прибалтика, Польша и Украина, окружающие Белоруссию, стали первыми, кто обрушился с критикой на тиранию Лукашенко. Они крайне негативно воспринимают белорусскую АЭС — проект, являющийся детищем Лукашенко.

Ранее страны Прибалтики относились к белорусской АЭС по-разному, однако сейчас и Латвия, и Эстония полностью поддерживают позицию Литвы. Скорее всего, возможность экспорта электроэнергии в соседние страны можно исключить.

То есть это означает, что Белоруссия рассчитывает положиться на Россию и в области поставок избыточной электроэнергии? Но там электричества в избытке…

Долг остался

Первый реактор белорусской АЭС был заправлен ядерным топливом 7 августа. Это произошло за два дня до президентских выборов. Сам Лукашенко не присутствовал на этом мероприятии, однако исторический момент запечатлели различные деятели, что создало праздничное настроение.

Лукашенко с гордостью продемонстрировал результаты экономического развития, инициатором которого был он сам, и попытался за счет этого обеспечить себе поддержку электората. Но как я отметил выше, примерно половина белорусов была против строительства АЭС, поэтому эффект был не очень явным.

На днях Лукашенко объявил, что первый реактор будет запущен 7 ноября. В СССР в этот день отмечали годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. После развала СССР в России этот праздник отменили, но в Белоруссии он отмечается до сих пор.

Сам этот факт удивляет: назначать запуск АЭС на день, когда отмечался социалистический праздник, это — мышление советского до мозга костей человека. Кстати, предполагается, что второй реактор будет запущен в 2021 году.

По данным на начало 2020 года, внешний долг Белоруссии составлял 17,1 миллиарда долларов — 27,1% от ВВП. Если исходить из масштабов, то цифра не такая большая.

Тем не менее, как видно из графика выше (приведен в оригинале статьи, прим. ред.), после принятия решения о строительстве АЭС долг начал стремительно увеличиваться в 2010-е годы. При этом две трети от этой суммы Белоруссия должна России, а также Фонду развития евразийского сотрудничества, который она возглавляет. Это означает, что она не может общаться с Россией на равных.

Останется ли Лукашенко у власти или его сменят демократические силы, но его наследие в виде инвестиций в АЭС ляжет тяжким бременем на будущее Белоруссии.

Мититака Хаттори

Источник: ИНОСМИ.РУ