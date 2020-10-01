В России за сутки от коронавируса скончались 169 человек

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 169 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб. Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 24 и Санкт – Петербурге – 22.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 20 891 человека. Всего с начала пандемии Covid-19 обнаружен у 1 185 231 человека, из них выздоровели 964 242, под медицинским наблюдением остаются 221 599 пациентов.

Источник: centralasia.media