В России за сутки от коронавируса скончались 169 человек

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 169 человек.
Об этом сообщает оперативный штаб. Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 24 и Санкт – Петербурге – 22.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 20 891 человека. Всего с начала пандемии Covid-19 обнаружен у 1 185 231 человека, из них выздоровели 964 242, под медицинским наблюдением остаются 221 599 пациентов.
Источник: centralasia.media
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