За сутки в Узбекистане выявлены 478 случаев заражения COVID-19. Всего – 56 тыс. 997

За сутки в стране были выявлены 478 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 487 пациентов, скончались 2 человека.

В Узбекистане на 1 октября к 10:00 часов по местному времени общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 56 тыс. 997, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

За сутки в стране были выявлены 478 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 487 пациентов, скончались 2 человека.

В Узбекистане за прошедший период от коронавируса выздоровели 53 тыс. 457 (94%) пациентов, скончались – 470. Лечение проходит 3 тыс. 69 человек. Из них 563 состояние тяжёлое, 267 – критическое.

Источник: Кабар