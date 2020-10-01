За сутки в Узбекистане выявлены 478 случаев заражения COVID-19. Всего – 56 тыс. 997

За сутки в стране были выявлены 478 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 487 пациентов, скончались 2 человека.
В Узбекистане на 1 октября к 10:00 часов по местному времени общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 56 тыс. 997, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.
За сутки в стране были выявлены 478 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 487 пациентов, скончались 2 человека.
В Узбекистане за прошедший период от коронавируса выздоровели 53 тыс. 457 (94%) пациентов, скончались – 470. Лечение проходит 3 тыс. 69 человек. Из них 563 состояние тяжёлое, 267 – критическое.
Источник: Кабар
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