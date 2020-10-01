В Туркменистане поезда не будут ходить до ноября

Агентство «Tуркмендемирёллары» продлило приостановление движения поездов до 1 ноября 2020 года.
«Сообщаем, что до 1 ноября движение поездов временно приостановлено», — говорится в объявлении на официальном сайте железнодорожного перевозчика.
Движение поездов в стране было приостановлено с 16 июля. В августе прекращение движения продлили до сентября.
В Туркменистане в целях профилактики инфекционных заболеваний введен ряд временных ограничений: приостановлено зарубежное авиасообщение, движение поездов и междугородних автобусов, деятельность мечетей, заведений общественного питания и торговых рынков.
На сегодняшний день в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом. В настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания.
Источник: Кабар
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