В Казахстане в двух регионах выставлены блок-посты

Блок-посты выставлены в Атырауской области, санпосты - в Актюбинской области.

В соответствии с постановлениями главных санитарных врачей областей, в двух регионах Казахстана выставлены четыре блокпоста и два санитарных поста. Полиция оцепила 299 карантинных объектов. Об этом сообщает новостной портал zakon.kz со ссылкой на министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева.

Блок-посты выставлены в Атырауской области, санпосты - в Актюбинской области.

По запросам медицинских учреждений полиция устанавливает местонахождение контактных лиц.

Проведено более 50 тысяч совместных рейдовых мероприятий с органами здравоохранения и акиматами, в том числе по объектам сферы услуг.

Выявлено свыше 28 тысяч нарушений карантина, в том числе более 4 600 в торговых центрах, магазинах, на рынках, 1 700 - в ресторанах, кафе и других объектах досуга, - сказал Тургумбаев.

Наибольшее количество из них приходится на Костанайскую, Западно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую области и Алматы. По всем фактам за нарушение санитарно-эпидемических требований составляются административные протоколы.

Источник: Кабар