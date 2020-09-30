В Казахстане в двух регионах выставлены блок-посты

Блок-посты выставлены в Атырауской области, санпосты - в Актюбинской области.
В соответствии с постановлениями главных санитарных врачей областей, в двух регионах Казахстана выставлены четыре блокпоста и два санитарных поста. Полиция оцепила 299 карантинных объектов. Об этом сообщает новостной портал zakon.kz со ссылкой на министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева.
Блок-посты выставлены в Атырауской области, санпосты - в Актюбинской области.
По запросам медицинских учреждений полиция устанавливает местонахождение контактных лиц.
Проведено более 50 тысяч совместных рейдовых мероприятий с органами здравоохранения и акиматами, в том числе по объектам сферы услуг.
Выявлено свыше 28 тысяч нарушений карантина, в том числе более 4 600 в торговых центрах, магазинах, на рынках, 1 700 - в ресторанах, кафе и других объектах досуга, - сказал Тургумбаев.
Наибольшее количество из них приходится на Костанайскую, Западно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую области и Алматы. По всем фактам за нарушение санитарно-эпидемических требований составляются административные протоколы.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!