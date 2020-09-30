Число больных в мире коронавирусом достигло 33,5 млн

Всего от COVID-19 умерли 1 млн 6 тыс. 564 человек. Из них в США – 205,9 тыс., в Бразилии – 142,9 тыс., в Индии – 96,3 тыс.
Число больных в мире коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 33 млн 560 тыс. 877 человек. Об этом сообщается в онлайн-карте, разработанной учеными Института Джона Хопкинса.
Самое большое число больных в США – 7,190 млн человек. В Индии – 6,145 млн, в Бразилии – 4,777 млн, в России – 1,162 млн. В Казахстане число больных составляет 107 тыс. 908 человек, в Узбекистане 56 тыс. 354.
Всего от COVID-19 умерли 1 млн 6 тыс. 564 человек. Из них в США – 205,9 тыс., в Бразилии – 142,9 тыс., в Индии – 96,3 тыс.
Источник: Кабар
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