Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить бои в Нагорном Карабахе

По его словам, члены Совбеза выразили полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призывают стороны тесно работать с ними в целях немедленного возобновления диалога без предварительных условий.

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в Нью-Йорке минувшей ночью призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе и вернуться за стол переговоров.

«Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и сожалеют о человеческих жертвах и потерях среди гражданского населения», - заявил по итогам переговоров председатель СБ ООН Абду Абарри, передает ВВС.

По его словам, члены Совбеза выразили полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призывают стороны тесно работать с ними в целях немедленного возобновления диалога без предварительных условий.

Источник: centralasia.media