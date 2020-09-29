В США сегодня на дебатах встретятся Трамп и Байден

Трамп, в свою очередь, призвал своего соперника перед дебатами сдать тест на наличие запрещенных препаратов.
Сегодня в Кливленде, штат Огайо состоятся первые дебаты кандидатов в президенты США — действующего президента Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена.
За полтора часа кандидатам предстоит обсудить шесть основных тем, среди которых ситуация с коронавирусом, экономика, безопасность голосования и протесты в американских городах.
Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что Трамп не разбирается глубоко ни во внутренней, ни во внешней политике, и на дебатах будет прибегать к личным выпадам.
Трамп, в свою очередь, призвал своего соперника перед дебатами сдать тест на наличие запрещенных препаратов.
Источник: centralasia.media
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