В США сегодня на дебатах встретятся Трамп и Байден



Трамп, в свою очередь, призвал своего соперника перед дебатами сдать тест на наличие запрещенных препаратов.

Сегодня в Кливленде, штат Огайо состоятся первые дебаты кандидатов в президенты США — действующего президента Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена.

За полтора часа кандидатам предстоит обсудить шесть основных тем, среди которых ситуация с коронавирусом, экономика, безопасность голосования и протесты в американских городах.

Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что Трамп не разбирается глубоко ни во внутренней, ни во внешней политике, и на дебатах будет прибегать к личным выпадам.



Трамп, в свою очередь, призвал своего соперника перед дебатами сдать тест на наличие запрещенных препаратов.

Источник: centralasia.media