(Видео) В Турции в отеле нашли тайную комнату, где прятались проститутки из Кыргызстана

Турецкая полиция обнаружила в отеле секретную комнату, где прятались работницы секс-индустрии.
В ней женщины могли спрятаться на время полицейских рейдов, сообщает 360tv.ru.
Как написало издание Dаilу Stаr, полиция по наводке пришла обыскивать отель. Сначала правоохранители ничего не нашли, но их внимание привлекла батарея, которая, как оказалось, прятала лаз в секретную комнату, в которой девушки находились во время рейдов.
За легко отодвигаемым радиатором была темная комната с матрасом и раковиной. Оттуда вышли три девушки. Две из них приехали из Кыргызстана, одна из Молдавии. В их отношении работниц секс-индустрии уголовное дело.
Хозяева отеля обвиняются в предоставлении незаконных услуг. Проституция в Турции легальна, но для этого необходима специальная лицензия, которая подтверждает, что секс-работники в публичном доме зарегистрированы, имеют удостоверение личности и проходят регулярные медицинские осмотры на наличие заболеваний, передающихся половым путем.
Источник: reporter.kg
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