В Узбекистане за сутки выявлены 525 случаев заражения COVID-19. Всего – 56 тыс. 68

За сутки в стране были выявлены 525 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 501 пациент, скончались 3 человека.

В Узбекистане на 29 сентября к 10:00 часов по местному времени общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 56 тыс. 68, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

За сутки в стране были выявлены 525 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 501 пациент, скончались 3 человека.

Несмотря на продолжающуюся пандемию, в стране открылись для работы в традиционном формате свыше 76% школ.

В частности, 7 сентября в стране возобновила работу 431 (4,3%) школа, с 14 сентября – 2 тыс. 560 (25,6%) школ, 21 сентября – 4 тыс. 379 (43,9%) школ. Всего на сегодняшний день в стране работают 7 тыс. 620 школ (76,3%).

В Узбекистане за прошедший период от коронавируса выздоровели 51 тыс. 965 (94%) пациентов, скончались – 460. Лечение проходит 3 тыс. 168 человек.

Источник: Кабар