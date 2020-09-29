В Узбекистане за сутки выявлены 525 случаев заражения COVID-19. Всего – 56 тыс. 68

За сутки в стране были выявлены 525 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 501 пациент, скончались 3 человека.
В Узбекистане на 29 сентября к 10:00 часов по местному времени общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 56 тыс. 68, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.
За сутки в стране были выявлены 525 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 501 пациент, скончались 3 человека.
Несмотря на продолжающуюся пандемию, в стране открылись для работы в традиционном формате свыше 76% школ.
В частности, 7 сентября в стране возобновила работу 431 (4,3%) школа, с 14 сентября – 2 тыс. 560 (25,6%) школ, 21 сентября – 4 тыс. 379 (43,9%) школ. Всего на сегодняшний день в стране работают 7 тыс. 620 школ (76,3%).
В Узбекистане за прошедший период от коронавируса выздоровели 51 тыс. 965 (94%) пациентов, скончались – 460. Лечение проходит 3 тыс. 168 человек.
Источник: Кабар
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