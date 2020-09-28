Рамзан Кадыров обратился к Азербайджану и Армении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале призвал Армению и Азербайджан остановить кровопролитие, передает РИА.

“Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить. От этой боли страдает весь Кавказ, все братские народы региона. Россия предпринимает просто титанические усилия, чтобы заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров. Но для этого необходимо раз и навсегда остановить военные действия“, — заявил он.

По мнению главы республики, в ситуации не следует искать того, кто выстрелил первым, поскольку продолжение войны все дальше уводит ситуацию от разума и человечности.

“Чеченский народ, прекрасно знающий цену войны и мира, призывает вас остановиться, сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню и дать шанс отцам и матерям видеть своих детей живыми и здоровыми“, — отметил Кадыров.

Также он призвал ООН, соседние государства и духовенство подключится к процессу мирного урегулирования ситуации.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту, и что жертвы среди мирного населения.

Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Источник: РИА.