NYT получила доступ к налоговым документам Трампа

Газета The New York Times за месяц с небольшим до президентских выборов в США получила доступ к налоговым декларациям президента Дональда Трампа почти за 20 лет.

Публикация деклараций в течение нескольких лет является предметом судебного спора - Трамп отказывается их публиковать, утверждая, что закон этого от него не требует. New York Times не сообщает, из каких источников она получила информацию.

Как утверждает газета, из деклараций следует, что Трамп, состояние которого оценивается в более чем в 2 миллиарда долларов, заплатил всего 750 долларов в виде федерального подоходного налога в 2016 году, когда он баллотировался в президенты, и в 2017, в свой первый год в Белом доме.

Издание также утверждает, что в течение 10 из 15 последних лет он вообще не платил федеральные подоходные налоги.

New York Times подчёркивает, что речь идёт о документах, которые подавал в налоговые органы сам Трамп, а не о результатах независимого аудита. В них не содержится сведений о каком-либо ранее неизвестном бизнесе Трампа, в том числе связанном с Россией.

Выступая на пресс-конференции в Белом доме в воскресенье, Трамп отверг сообщение как "фейковую новость" и сказал, что платил налоги, но не привел подробностей - сообщает "Голос Америки". Юрист Trump Organization Алан Гартен ранее сказал, что "большая часть, если не все, приведенные факты выглядят неточными". Он указал, что президент "заплатил десятки миллионов долларов в виде личных налогов федеральному правительству, включая миллионы с момента объявления своей кандидатуры в 2015 году". Речь может идти о других видах налогов, а не о подоходном налоге.

В твиттере Трамп написал "фейковые новости!", однако неясно, относится ли эта запись к статье в New York Times.

New York Times отмечает, что Трамп строил свою кампанию на образе успешного бизнесмена, однако налоговые декларации, по мнению издания, показывают, что он пользуется различными схемами минимизации налогообложения.

Во вторник, как ожидается, в США пройдут предвыборные дебаты между Трампом и его соперником-демократом Джо Байденом. Пока по большинству опросов Байден лидирует в гонке.

Источник: Азаттык