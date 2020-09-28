Генсек ООН призвал к прекращению боев в Нагорном Карабахе

Армения формально не является стороной конфликта в карабахском конфликте, однако она открыто поддерживает власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, заявившей о своей независимости от Азербайджана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе «незамедлительно прекратить боевые действия» и вернуться к переговорам. Об этом сообщил в воскресенье его представитель. В заявлении говорится, что Гутерриш намерен провести телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана, чтобы призвать их прекратить огонь.

Армения формально не является стороной конфликта в карабахском конфликте, однако она открыто поддерживает власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, заявившей о своей независимости от Азербайджана.

27 сентября азербайджанское командование заявило о начале наступления по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе – как утверждается, в ответ на обстрелы. Весь день продолжались активные боевые действия. Обе стороны заявляют о гибели мирных жителей и о потерях среди военных.

Президент самопровозглашенного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян вечером в воскресенье признал, что у армянской стороны «есть потерянные позиции, десятки жертв и раненых». В Минобороны Армении при этом заявляют, что потери азербайджанской стороны составили до 200 военных. Азербайджан о своих потерях пока не сообщал.

Арутюнян обвинил Турцию во вмешательстве в конфликт, заявив, что азербайджанские силы используют «современное турецкое вооружение», в частности беспилотники.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее выразил поддержку Азербайджану, однако о намерении Анкары вступить в конфликт не говорил.

Помимо генсека ООН, к прекращению боев призвали также страны, входящие в так называемую Минскую группу по урегулированию конфликта – Франция, Россия и США. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн донес эту позицию до глав МИД Азербайджана и Армении, поговорив с ними по телефону.

Азербайджан не контролирует населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах, а также ряд прилегающих к нему районов, с начала 1990-х годов. С 1994 года конфликт был фактически заморожен, однако в последнее время режим прекращения огня нарушался все чаще.

Источник: Азаттык