Путин предложил США «обменяться гарантиями невмешательства»

Реакции американской стороны на заявления Кремля пока не последовало.

Владимир Путин предложил Соединенным Штатам «обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы». Заявление об этом опубликовано в пятницу на сайте Кремля. Оно не приурочено к каким-то конкретным событиям.

В центре заявления российского президента – предложение разработать «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности». В документе говорится о необходимости «перезагрузки» отношений России и США в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий.

Предлагается, в частности, обеспечить работу каналов связи между Москвой и Вашингтоном «по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты». Предлагается также заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве. О гарантиях невмешательства в выборы говорится, что они должны быть даны «во взаимоприемлемой форме» и затрагивать сферу информационно-коммуникационных технологий. Также Путин предлагает заключить глобальную договорённость о ненанесении первыми удара с использованием компьютерных технологий.

Реакции американской стороны на заявления Кремля пока не последовало.

Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Россию в подрывных действиях в сфере информационных компьютерных технологий.

Деятельность российских структур в сфере информационно-коммуникационных технологий – главный пункт обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы в США. Кремль отрицает все обвинения. Российские власти в свою очередь обвиняют Соединенные Штаты во вмешательстве в выборы в России (как правило, под ним имеются в виду критические публикации в американских СМИ).

Washington Post в 2019 году писала, что США разработали план ответной кибератаки против России. А в нынешнем году президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 отдал ​распоряжение провести кибератаку против Агентства интернет-исследований. Об этом он рассказал в интервью Washington Post. ​Ранее газета сообщала, что США удалось отключить офис «фабрики троллей» от интернета в день проведения промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Источник: Азаттык