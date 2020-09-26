(Видео) На Украине разбился военный самолет с курсантами. Погибли 25 человек

По последним данным, в результате крушения погибли 25 человек.
В городе Чугуеве Харьковской области накануне вечером разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На борту, помимо экипажа, находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ, передает ТАСС.
После столкновения с землей воздушное судно загорелось, пожар ликвидировали только через час после крушения. На борту находилось 27 человек.
По последним данным, в результате крушения погибли 25 человек. Двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» Уголовного кодекса Украины.
Источник: Элгезит
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