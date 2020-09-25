Какие страны признали Лукашенко президентом Беларуси. Список

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа.

По данным ЦИК республики, набрав чуть более 80% голосов избирателей, на выборах победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Вчера во Дворце Независимости прошла церемония инаугурации и Лукашенко официально вступил в должность президента. Но акции протеста в стране продолжаются.

После церемонии западные страны, включая США не признали легитимность выборов. Ряд европейских стран критикует «тайную» инаугурацию белорусского лидера.

А главная оппонентка Лукашенко на выборах Светлана Тихановская настаивает на своей победе. Она расценила инаугурацию прежде всего как официальное завершение прежнего президентского мандата. «На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», - заявила Тихановская.

В то же время есть ряд стран, который признал президентские выборы в Беларуси состоявшимися. Некоторые лидеры поздравили Лукашенко с победой на выборах и вступлением в должность президента.

Президентские выборы в Беларуси признали Россия, Турция, Китай, Армения, Сирия, Вьетнам, Венесуэла, Никарагуа, Молдова.

Кроме того, с переизбранием Александра Лукашенко поздравили президенты Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

Источник: centralasia.media