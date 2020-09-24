Лукашенко прокомментировал упреки от некоторых стран по поводу тайной инаугурации

Особенно, что удивительно, соседи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином прокомментировал упреки со стороны некоторых стран по поводу тайной инаугурации, которая прошла накануне, передает БЕЛТА.

«Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие», - сказал он.

«Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», - добавил Лукашенко.

Церемония инаугурации главы государства прошла 23 сентября в Минске.

Источник: centralasia.media